Азербайджанские дзюдоисты вернулись с чемпионата Европы с 10 медалями - ФОТО

Сборная Азербайджана вернулась на родину после исторического выступления на юношеском чемпионате Европы по дзюдо в Испании.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда завоевала на турнире 10 медалей.

Дзюдоистов встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев представители спортивной общественности, СМИ, официальные лица федерации и близкие спортсменов.

Напомним, на континентальном первенстве Захра Гулиева (40 кг) и Нихад Агаев (50 кг) завоевали "золото".

Фарид Рзазаде (50 кг), Садиг Мамедов (73 кг) и Омар Ахундов (90 кг) стали обладателями "серебра".

Ибрагим Талыбов (55 кг), Кенуль Эйвазлы (48 кг), Илькин Гараев (66 кг), Айхан Гасанлы и Ягуб Мамедов (оба — 81 кг) завоевали "бронзу".

В итоге сборная Азербайджана с двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями заняла второе место в общем командном зачете.