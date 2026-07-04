В Нахчыване прошли семинар и экзамен для тренеров по дзюдо

В Нахчыване состоялись семинар и экзамен по системе дан для тренеров по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло при поддержке Министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики и было организовано Федерацией дзюдо Азербайджана.

Программа стартовала 29 июня. Специалисты образовательного отдела Федерации дзюдо Азербайджана Ибрагим Асланов и Эльчин Маилов ознакомили участников с правилами присвоения степеней дан, а также провели теоретические и практические занятия.

Итоговый экзамен состоялся 3 июля. Тренеры, успешно выполнившие все требования, получили сертификаты Федерации дзюдо Азербайджана, подтверждающие соответствующую степень дан.

Отмечается, что прохождение семинара и экзамена является одним из обязательных этапов для обучения в Академии Международной федерации дзюдо (IJF Academy) и последующей сертификации тренеров. Основной целью программы стала оценка знаний и навыков специалистов по системе дан, а также содействие их профессиональному развитию.