4 Июля 2026
RU

В Нахчыване прошли семинар и экзамен для тренеров по дзюдо

Дзюдо
Новости
4 Июля 2026 07:00
15
В Нахчыване прошли семинар и экзамен для тренеров по дзюдо

В Нахчыване состоялись семинар и экзамен по системе дан для тренеров по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло при поддержке Министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики и было организовано Федерацией дзюдо Азербайджана.

Программа стартовала 29 июня. Специалисты образовательного отдела Федерации дзюдо Азербайджана Ибрагим Асланов и Эльчин Маилов ознакомили участников с правилами присвоения степеней дан, а также провели теоретические и практические занятия.

Итоговый экзамен состоялся 3 июля. Тренеры, успешно выполнившие все требования, получили сертификаты Федерации дзюдо Азербайджана, подтверждающие соответствующую степень дан.

Отмечается, что прохождение семинара и экзамена является одним из обязательных этапов для обучения в Академии Международной федерации дзюдо (IJF Academy) и последующей сертификации тренеров. Основной целью программы стала оценка знаний и навыков специалистов по системе дан, а также содействие их профессиональному развитию.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились сильнейшие дзюдоисты южного региона Азербайджана
3 Июля 20:46
Дзюдо

Определились сильнейшие дзюдоисты южного региона Азербайджана - ФОТО

В Ярдымлы прошел региональный чемпионат с участием представителей семи клубов

Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку
3 Июля 20:15
Дзюдо

Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку

Сборная Франции объявила состав на мировое первенство по дзюдо
Представлен официальный логотип чемпионата мира по дзюдо в Баку
3 Июля 16:27
Дзюдо

Представлен официальный логотип чемпионата мира по дзюдо в Баку

В основе дизайна лежит образ Азербайджана как Страны огней

В Ярдымлы прошел официальный квалификационный экзамен на пояс по дзюдо - ФОТО
3 Июля 01:40
Дзюдо

В Ярдымлы прошел официальный квалификационный экзамен на пояс по дзюдо - ФОТО

В мероприятии приняли участие 224 спортсмена из южного региона страны
Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Праге
2 Июля 20:22
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Праге

Азербайджан представит 21 спортсмен в 11 весовых категориях
Стартовала продажа билетов на чемпионат мира по дзюдо в Баку
2 Июля 15:57
Дзюдо

Стартовала продажа билетов на чемпионат мира по дзюдо в Баку

Турнир пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене

Самое читаемое

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО
1 Июля 17:26
ЧМ-2026

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО

В Аргентине раскритиковали пропорции памятника капитану сборной

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"
1 Июля 20:23
Мировой футбол

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"

Президент "Барселоны" подтвердил, что каталонский клуб уже сделал предложение по аргентинскому форварду

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал
2 Июля 11:41
ЧМ-2026

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал - ФОТО

Игра 1/16 финала ЧМ-2026 была ненадолго остановлена