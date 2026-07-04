В Ярдымлы определились победители юношеского первенства Южного региона по дзюдо - ФОТО

4 июля в Ярдымлинском олимпийском спортивном комплексе прошло первенство Южного региона по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет (U17). В соревнованиях приняли участие 55 дзюдоистов, представлявших восемь клубов и спортивных обществ.

Как сообщает İdman.Biz, главной целью турнира стало формирование резервной базы для юношеской сборной и определение спортсменов, которые представят регион на первенстве Азербайджана согласно выделенным квотам. Кроме того, успешное выступление на региональном первенстве позволило участникам набрать важные рейтинговые очки.

По итогам бескомпромиссных схваток места на пьедестале почета распределились следующим образом:

Девушки

-48 кг

1. Неслихан Кыршанлы

2. Фируза Абдурагимли

3. Нурай Насирова

-52 кг

1. Ругайя Ализаде

-57 кг

1. Айсун Сеидова

Юноши

-50 кг

1. Рамиль Ибрагимов

2. Сеймур Сулейманов

3. Гаджиаман Новрузлу

3. Мирюсиф Гусейнли

-55 кг

1. Яшар Зейналлы

2. Мурад Сафаралиев

3. Эльджан Мамедов

3. Садиг Агазаде

-60 кг

1. Лятиф Ханмедли

2. Мехди Гулузаде

3. Дениз Меджидли

3. Али Ализаде

-66 кг

1. Багир Агазаде

2. Юсиф Дадашлы

3. Ибрагим Натигли

-73 кг

1. Гусейн Азизов

2. Гусейн Талыбзаде

-90 кг

1. Али Асадзаде

+90 кг

1. Эльгюн Гасымов

2. Керим Керимли