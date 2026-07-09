Рустам Алимли: “На Евро по дзюдо можем завоевать медаль в каждом весе” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Результат сборной Азербайджана на молодежном Кубке Европы по дзюдо является неплохим, но мог быть лучше.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил главный тренер молодежной сборной Рустам Алимли.

“В нескольких весовых категориях наши спортсмены допустили ошибки, а в дзюдо, как вы знаете, такое не прощается. Ожидал большего количества медалей – как минимум четырех “золотых”. В итоге у нас два “золота”, но мы все равно стали первыми в командном зачете среди мужчин. В весовой категории до 73 кг наш дзюдоист был сильнее, но допустив ошибку, проиграл в финале. В категории до 90 кг также выступал один из лидеров своего веса. Но он довольствовался лишь третьим местом. От него мы тоже ждали золотую медаль”, – сказал он.

При этом специалист отметил, что были и те, кто его приятно удивил, например, Мехди Аббасов, выступающий в категории до 81 кг: “Два предыдущих турнира у него не сложились, но на этих соревнованиях он сумел собраться, продемонстрировал высокий уровень техники и занял первое место”.

Рустам Алимли отметил, что Кубок Европы носил отборочный характер для формирования состава команды к чемпионату Европы в сентябре. Вскоре ожидается встреча главного тренера молодежной сборной с Ричардом Траутманом, вместе с которым они и определят основной состав.

“Нам предстоит выбрать девять самых сильных спортсменов. Будем исходить из того, кто лучше проявил себя в этом году. Затем состоится двухнедельный учебно-тренировочный сбор в регионе, и еще один двухнедельный сбор в Баку. В каждой весовой категории у нас есть шансы на медаль. В прошлом году мужская сборная заняла первое место в командном зачете. Постараемся как минимум повторить этот результат”.

Специалист также отметил, что в сборной немало перспективных спортсменов, способных в ближайшее время перейти во взрослую команду и сразу начать добиваться успехов.

“Для нас самое важное – чтобы они начали показывать результаты именно на взрослом уровне. В этом смысле наша главная задача – правильно адаптировать к переходу во взрослое дзюдо. Мы уверены, что в этом году еще несколько дзюдоистов завершат этот переход, а уже в следующем сезоне будут полноценно выступать среди взрослых. Уверен, они смогут громко заявить о себе и на этом уровне”.