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Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером Кубка Европы

Дзюдо
Новости
13 Июля 2026 01:40
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Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером Кубка Европы

Азербайджанский дзюдоист Фархад Гулиев стал серебряным призером Кубка Европы среди кадетов, который прошел в турецком городе Измит.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 66 кг азербайджанский спортсмен уверенно прошел турнирную дистанцию, одержав победы над представителями Казахстана, Турции и Грузии.

В полуфинале Гулиев оказался сильнее еще одного дзюдоиста из Турции и вышел в финал соревнований.

В решающей схватке азербайджанец уступил сопернику лишь в дополнительное время и завоевал серебряную медаль Кубка Европы.

İdman.Biz
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