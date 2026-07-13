Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером Кубка Европы

Азербайджанский дзюдоист Фархад Гулиев стал серебряным призером Кубка Европы среди кадетов, который прошел в турецком городе Измит.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 66 кг азербайджанский спортсмен уверенно прошел турнирную дистанцию, одержав победы над представителями Казахстана, Турции и Грузии.

В полуфинале Гулиев оказался сильнее еще одного дзюдоиста из Турции и вышел в финал соревнований.

В решающей схватке азербайджанец уступил сопернику лишь в дополнительное время и завоевал серебряную медаль Кубка Европы.