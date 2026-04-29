В Газахе пройдет официальный экзамен по дзюдо на пояса

29 Апреля 2026 16:44
3 мая Федерация дзюдо Азербайджана проведет в Газахе официальный экзамен на поясные степени для занимающихся дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию, аттестация состоится в Газахском олимпийском спортивном комплексе.

К экзамену допускаются все желающие дзюдоисты в возрасте от семи лет и старше. Присвоение поясов будет проводиться с учетом возрастных требований.

Участники, успешно прошедшие испытание, получат соответствующий пояс и официальный сертификат Федерации дзюдо Азербайджана.

Напомним, что с нынешнего года спортсмены, не имеющие поясной степени, не смогут принимать участие в соревнованиях.

