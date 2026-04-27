В Нахчыване прошел экзамен на пояса для дзюдоистов - ФОТО

В Нахчыване состоялся официальный экзамен на пояса для дзюдоистов, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Нахчыванском олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева.

В экзамене приняли участие 86 дзюдоистов, которые в зависимости от возраста демонстрировали навыки для получения бело-желтого, желтого, оранжевого, зеленого, синего и коричневого поясов.

Спортсмены, успешно прошедшие аттестацию, получили соответствующие пояса и официальные сертификаты.