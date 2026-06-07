Европейский открытый турнир по дзюдо: женская сборная Азербайджана завоевала три медали

Женская сборная Азербайджана по дзюдо завершила выступление на Европейском открытом турнире, который прошел в столице Эстонии Таллине, завоевав три медали.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Азербайджана.

Отмечается, что в заключительный день соревнований Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) завоевала бронзовую медаль. В поединке за третье место она победила представительницу Великобритании Кейтлин Барбер.

Напомним, что в первый день турнира Фидан Ализаде (63 кг) выиграла серебряную медаль, а Мадина Кайсинова (+78 кг) завоевала бронзовую медаль.