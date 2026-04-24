В Геранбое экзаменовали тренеров по дзюдо - ФОТО

24 Апреля 2026
RU

В Геранбое экзаменовали тренеров по дзюдо

Дзюдо
Новости
24 Апреля 2026 19:16
30
В Геранбое экзаменовали тренеров по дзюдо

В Геранбойском районе прошли семинар и экзамен на первую дан степень по дзюдо для тренеров, представляющих западный регион Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было организовано Федерацией дзюдо Азербайджана с целью укрепления методической базы в регионах и повышения профессионального уровня специалистов.

В образовательном процессе приняли участие 27 тренеров. Занятия проводили опытные эксперты федерации - Рафик Наджафов, Исмаил Рзаев, Ибрагим Асланов и Натик Гурбанлы.

В ходе семинаров особое внимание было уделено разделу nage-no-kata (техника бросков), где участникам были представлены как теоретические, так и практические знания. Эксперты продемонстрировали ключевые элементы выполнения приемов и помогли тренерам усовершенствовать свои навыки.

По итогам экзамена специалисты, успешно прошедшие аттестацию, получили первую дан степень.

İdman.Biz
Тэги:

