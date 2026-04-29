Азербайджан назвал состав на турнир "Большого шлема" в Душанбе - ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо выступит шестью спортсменами на турнире серии "Большого шлема", который пройдет с 1 по 3 мая в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях примут участие представители мужской команды под руководством старших тренеров Эльчина Исмаилова и Славко Текича.

Азербайджанские дзюдоисты выступят в четырех весовых категориях. В состав вошли Мурад Мурадлы (60 кг), Низами Имранов и Ислам Рагимов (оба - 66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Ушанги Кокаури и Джамал Гамзатханов (оба - свыше 100 кг).

Турнир в Душанбе входит в календарь Мирового тура дзюдо.

Ожидается, что на татами выйдут 248 спортсменов из 34 стран.