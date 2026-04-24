В Джебраиле пройдет региональное первенство по дзюдо

30 апреля в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах состоится региональное первенство по дзюдо среди спортсменов возрастных категорий U14 и U17. Турнир пройдет в Джебраильском районе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования примет село Горовлу Джебраильского района.

Главная цель турнира - формирование базы молодых дзюдоистов и определение спортсменов, которые по квотному принципу получат право выступить на первенстве Азербайджана.

Таким образом, соревнования станут важным этапом отбора перспективных спортсменов на национальный уровень.

Особое значение турнир имеет для участников категории U17. По итогам выступлений спортсмены смогут заработать рейтинговые очки, которые будут учитываться при формировании состава юношеской сборной страны.

Проведение соревнований в освобожденных регионах также рассматривается как часть восстановления спортивной жизни и развития инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отметим, что первенство состоится 30 апреля.

İdman.Biz
