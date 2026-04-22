В Нахчыване пройдет региональное первенство по дзюдо среди подростков

25-26 апреля в Нахчыване состоятся региональные первенства по дзюдо среди подростков в возрастных категориях U14 и U17.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация дзюдо Азербайджана.

Всего в соревнованиях примут участие 92 дзюдоиста. Основная цель турниров — формирование базы молодых спортсменов и определение участников, которые по квотам получат путевки на чемпионат страны.

Результаты в категории U17 также принесут важные рейтинговые очки для отбора в национальную сборную.

Соревнования пройдут в Нахчыванском олимпийском спортивном комплексе.