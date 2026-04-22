В Нахчыване пройдет региональное первенство по дзюдо среди подростков

22 Апреля 2026 17:47
52
В Нахчыване пройдет региональное первенство по дзюдо среди подростков

25-26 апреля в Нахчыване состоятся региональные первенства по дзюдо среди подростков в возрастных категориях U14 и U17.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация дзюдо Азербайджана.

Всего в соревнованиях примут участие 92 дзюдоиста. Основная цель турниров — формирование базы молодых спортсменов и определение участников, которые по квотам получат путевки на чемпионат страны.

Результаты в категории U17 также принесут важные рейтинговые очки для отбора в национальную сборную.

Соревнования пройдут в Нахчыванском олимпийском спортивном комплексе.

Новости по теме

Зелим Коцоев: "Нужно хорошо подготовиться, чтобы в Баку класть всех на лопатки" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
22 Апреля 13:07
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Нужно хорошо подготовиться, чтобы в Баку класть всех на лопатки" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Олимпийский чемпион о первой в карьере дисквалификации на Евро

В Азербайджане прошел чемпионат страны по дзюдо среди ветеранов
21 Апреля 17:13
Дзюдо

В Азербайджане прошел чемпионат страны по дзюдо среди ветеранов - ФОТО

На татами вышли более ста спортсменов из 36 клубов и обществ

Тарлан Гасанов: "Хидаят Гейдаров должен серьезнее готовиться к чемпионату мира"
21 Апреля 14:54
Дзюдо

Тарлан Гасанов: "Хидаят Гейдаров должен серьезнее готовиться к чемпионату мира"

Заслуженный тренер оценил выступление азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы

Азербайджанский арбитр работает на чемпионате Европы по дзюдо
21 Апреля 12:11
Дзюдо

Азербайджанский арбитр работает на чемпионате Европы по дзюдо

Назим Умбаев представляет страну на турнире в Тбилиси

Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО
20 Апреля 02:10
Дзюдо

Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

В турнире приняли участие 529 спортсменов
Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ" - İDMAN.BİZ из Грузии
19 Апреля 16:25
Дзюдо

Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ" - İDMAN.BİZ из Грузии - ВИДЕО

Советник ФДА оценил итоги ЧЕ и поделился ожиданиями

Самое читаемое

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"