20 Апреля 2026
RU

Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
20 Апреля 2026 02:10
29
Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

Завершился II тур соревнований Лиги среди дзюдоистов до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо, в турнире, прошедшем в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, соревновались 529 спортсменов (437 юношей, 92 девушки) из 89 клубов и спортивных обществ.

В последний день соревнований определились медалисты еще в девяти весовых категориях.

Юноши

42 кг

1. Ибрагим Гасанли

2. Али Аббаслы

3. Омар Салимли, Имран Меликов

50 кг

1. Омар Аллахвердиев

2. Мехти Гулиев

3. Онур Сулейманлы, Санан Мирзазаде

60 кг

1. Сулейман Мамедов

2. Мухаммедали Мустафа

3. Иззет Алиев, Рамал Мамедли

73 кг

1. Керим Мамедов

2. Фарид Халилли

3. Амин Бабазаде, Миръясин Сеидли

+73 кг

1. Расул Гасымов

2. Ельмар Гулиев

3. Юсиф Мамедли, Салман Мусаев

Девушки

40 кг

1. Наргиз Фарзалиева

2. Захра Юсифова

3. Зюмрюд Гулиева, Аян Мамедли

48 кг

1. Мелек Велиева

2. Хумай Эйвазова

3. Тюркан Ализаде, Илькнур Рагимли

57 кг

1. Жасмин Мирзабалаева

2. Сельджан Фейзиева

3. Нурай Гафарзаде, Гюлай Насирова

70 кг

1. Дуйгу Исмаилова

2. Эльвина Ильясова

Отметим, что в текущем году планируется проведение трех туров соревнований Лиги U-14. Эти соревнования сыграют важную роль в формировании рейтинговой таблицы спортсменов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Натиг Багиров об отстранении Коцоева: "Судьи благоволили грузинам" - İDMAN.BİZ из Грузии
19 Апреля 16:56
Дзюдо

Натиг Багиров об отстранении Коцоева: "Судьи благоволили грузинам" - İDMAN.BİZ из Грузии

Советник главы Федерации дзюдо Азербайджана высказался о судействе на ЧЕ по дзюдо

Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ" - İDMAN.BİZ из Грузии
19 Апреля 16:25
Дзюдо

Натиг Багиров: "Считаю, что наши дзюдоисты выступили хорошо на ЧЕ" - İDMAN.BİZ из Грузии - ВИДЕО

Советник ФДА оценил итоги ЧЕ и поделился ожиданиями

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
Рашад Набиев поздравил Зелима Цкаева, завоевавшего "бронзу" чемпионата Европы
19 Апреля 06:22
Дзюдо

Рашад Набиев поздравил Зелима Цкаева, завоевавшего "бронзу" чемпионата Европы

Глава Федерации также пожелал удачи всем нашим спортсменам, которые вступят в борьбу

Зелим Цкаев: "Главное, что есть медаль для нашей сборной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ ИЗ ТБИЛИСИ
18 Апреля 17:59
Дзюдо

Зелим Цкаев: "Главное, что есть медаль для нашей сборной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ ИЗ ТБИЛИСИ

Бронзовый призер чемпионата Европы подвел итоги выступления в Тбилиси

Зелим Цкаев завоевал "бронзу" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
18 Апреля 16:17
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал "бронзу" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист победил Маттиаса Кассе в схватке за медаль

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки