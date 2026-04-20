Завершился II тур Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

Завершился II тур соревнований Лиги среди дзюдоистов до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо, в турнире, прошедшем в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, соревновались 529 спортсменов (437 юношей, 92 девушки) из 89 клубов и спортивных обществ.

В последний день соревнований определились медалисты еще в девяти весовых категориях.

Юноши

42 кг

1. Ибрагим Гасанли

2. Али Аббаслы

3. Омар Салимли, Имран Меликов

50 кг

1. Омар Аллахвердиев

2. Мехти Гулиев

3. Онур Сулейманлы, Санан Мирзазаде

60 кг

1. Сулейман Мамедов

2. Мухаммедали Мустафа

3. Иззет Алиев, Рамал Мамедли

73 кг

1. Керим Мамедов

2. Фарид Халилли

3. Амин Бабазаде, Миръясин Сеидли

+73 кг

1. Расул Гасымов

2. Ельмар Гулиев

3. Юсиф Мамедли, Салман Мусаев

Девушки

40 кг

1. Наргиз Фарзалиева

2. Захра Юсифова

3. Зюмрюд Гулиева, Аян Мамедли

48 кг

1. Мелек Велиева

2. Хумай Эйвазова

3. Тюркан Ализаде, Илькнур Рагимли

57 кг

1. Жасмин Мирзабалаева

2. Сельджан Фейзиева

3. Нурай Гафарзаде, Гюлай Насирова

70 кг

1. Дуйгу Исмаилова

2. Эльвина Ильясова

Отметим, что в текущем году планируется проведение трех туров соревнований Лиги U-14. Эти соревнования сыграют важную роль в формировании рейтинговой таблицы спортсменов.