Рашад Набиев поздравил Зелима Цкаева, завоевавшего "бронзу" чемпионата Европы

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Зелима Цкаева, завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате Европы среди взрослых в Тбилиси (Грузия).
Как сообщает İdman.Biz, глава Федерации сделал соответствующую публикацию в социальной сети X.
"Поздравляю нашего дзюдоиста с этим знаменательным достижением и желаю удачи всем нашим спортсменам, которые вступят в борьбу", — отмечается в публикации.
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatında Zelim Tçkayev (-81 kq) bürünc medal qazanıb.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) April 18, 2026
Cüdoçumuzu bu əlamətdar nailiyyət münasibətilə təbrik edir, sabah mübarizəyə qoşulacaq bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram. pic.twitter.com/OhkufOY12j