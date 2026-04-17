17 Апреля 2026
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на чемпионате Европы

17 Апреля 2026 09:32
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на чемпионате Европы

Сегодня на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси в борьбу вступит один из лидеров сборной Азербайджана — олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров.

Как сообщает İdman.Biz, Хидаят Гейдаров выступит в весовой категории до 73 кг. Свой первый поединок азербайджанский дзюдоист проведет на стадии 1/16 финала против Константиноса Цапараса из Греции.

Выход Хидаята Гейдарова считается одним из главных событий второго соревновательного дня, учитывая статус спортсмена и его медальные амбиции.

Гейдаров сегодня может стать 5-кратным чемпионом Европы. Ранее он завоевал "золото" континентальных первенств в 2017, 2022, 2023 и 2024 годах.

Накануне сборная Азербайджана уже открыла счет наградам на турнире. Бронзовые медали завоевали Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг).

Таким образом, команда продолжает чемпионат с двумя наградами и рассчитывает пополнить медальный зачет с участием Хидаята Гейдарова.

Отметим, чемпионат Европы завершится 19 апреля.

İdman.Biz
