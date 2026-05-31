Азербайджанские дзюдоисты продолжают борьбу за медали Кубка Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В австрийском Граце продолжается молодежный Кубок Европы по дзюдо, в котором выступают представители Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, во второй соревновательный день на татами вышли еще 17 азербайджанских дзюдоистов.

В весовой категории до 81 кг страну представляют Джасур Ибадлы, Роман Гараев и Мехди Аббасов. В категории до 90 кг выступают Аслан Коцоев, Сулейман Шукюров и Али Газимамедов. В весе до 100 кг на татами вышли Давуд Намазлы и Джанполад Алиев, а в категории свыше 100 кг - Рамазан Ахмедов.

Среди девушек Азербайджан представлен Гюльшан Гусейновой и Наргиз Ахмедовой (до 48 кг), Чинарой Садыховой, Айсун Мамедовой, Нураной Гаджизаде и Фаридой Мирзоевой (до 52 кг), а также Хадиджей Гадашовой и Айтан Вердиевой (до 57 кг).

Сулейман Шукюров сумел пробиться в финал турнира, Мехти Аббасов продолжает борьбу за выход в решающую схватку, а Роман Гараев и Аслан Коцоев получили шанс выступить в утешительных поединках.

Отметим, что в турнире участвуют 617 дзюдоистов из 34 стран. На данный момент в активе сборной Азербайджана одна золотая медаль.