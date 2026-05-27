19 дзюдоистов Азербайджана начнут олимпийский отбор в Улан-Баторе

Сборная Азербайджана по дзюдо выступит сильным составом на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, который откроет олимпийский квалификационный цикл.

Как сообщает İdman.Biz, рейтинговый турнир пройдет 19-21 июня в Монголии.

Азербайджан на соревновании представят 19 дзюдоистов. В состав вошли победители летних Игр в Париже Хидаят Гейдаров в весовой категории до 73 кг и Зелим Коцоев в категории до 100 кг.

В мужской команде также выступят Ахмед Юсифов и Балабей Агаев - оба в весе до 60 кг, Руслан Пашаев и Низами Имранов - оба до 66 кг, Рашид Мамедалиев - до 73 кг, Зелим Цкаев - до 81 кг, Мурад Фатиев и Аслан Коцоев - оба до 90 кг, а также Кянан Насибов и Джамал Гамзатханов - оба свыше 100 кг.

В женскую сборную вошли Конуль Алиева и Шафаг Гамидова - обе до 48 кг, Гюльтадж Мамедалиева и Лейла Алиева - обе до 52 кг, Фидан Ализаде - до 63 кг, Судаба Агаева - до 70 кг и Медина Каисинова - свыше 78 кг.

На данный момент для участия в турнире Большого шлема зарегистрированы 413 спортсменов из 54 стран.

По количеству участников сборная Азербайджана занимает пятое место. Лидируют Франция и Россия, заявившие по 26 дзюдоистов. Далее идут Корея - 23, Италия - 21 и Казахстан - 20.

Главным критерием отбора на Олимпийские игры-2028 станет мировой рейтинг. В течение двух лет спортсмены будут набирать очки на чемпионатах мира и континентов, турнирах Большого шлема, Гран-при и Masters.

Ожидается, что олимпийские лицензии в Лос-Анджелес получат дзюдоисты, занявшие места в топ-17 мирового рейтинга в каждой весовой категории. При этом от одной страны в каждом весе сможет выступить только один спортсмен.

Напомним, что в рамках подготовки к олимпийскому отбору азербайджанские дзюдоисты провели учебно-тренировочный сбор в испанском Бенидорме под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU).