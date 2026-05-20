Азербайджанские мастера дзюдо приняли участие в семинаре в Сараево - ФОТО

20 Мая 2026 20:16
Азербайджанские эксперты по ката приняли участие в семинаре Кодокан, который прошел в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает İdman.Biz, в состав делегации вошли Исмаил Рзаев, Рафик Наджафов, Ибрагим Асланов и Самир Исмаилов.

В рамках семинара специалисты прошли подготовку по направлениям кошики-но-ката и ицутсу-но-ката. Учебный процесс проводили эксперты Кодокан Йошихару Макиши и Кеничи Шохида.

По итогам семинара азербайджанские представители успешно сдали экзамен по ицутсу-но-ката и были удостоены сертификатов Кодокан.

Отметим, что данные направления считаются программами высокого уровня сложности, требующими серьезной технической подготовки и большого опыта. Они предназначены в основном для дзюдоистов с высокими данами.

