В Азербайджане пройдет финальный тур Юношеской лиги по дзюдо

19 Мая 2026 04:20
С 23 по 24 мая в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоится третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет (U-14).

Как сообщили İdman.Biz в Федерации дзюдо Азербайджана, в соревнованиях примут участие 643 дзюдоиста (532 юноши и 111 девушек), представляющих 95 клубов и спортивных обществ страны. Спортсмены будут бороться за медали в 18 весовых категориях.

Стоит отметить, что этот тур станет заключительным в текущем году для Лиги U-14. Результаты данных соревнований сыграют ключевую роль в формировании итогового рейтингового списка молодых азербайджанских дзюдоистов.

