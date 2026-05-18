Кубок Европы: сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место в командном зачете

18 Мая 2026 00:40
В польском городе Бельско-Бяла завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей.

В заключительный день соревнований сборная Азербайджана пополнила свою копилку еще пятью медалями.

Наши дзюдоисты завоевали две серебряные и три бронзовые награды.

Садыг Мамедов (73 кг) и Айхан Гасанлы (81 кг), завершив выступление на втором месте, стали обладателями серебряных медалей.

Юсиф Назар (73 кг), Ягуб Мамедов (81 кг) и Нуреддин Алиев (90 кг) поднялись на третью ступень пьедестала и завоевали "бронзу".

Напомним, что в первый день соревнований Ибрагим Талыбов (55 кг) и Кенуль Эйвазлы (48 кг) стали победителями турнира, Илькин Гараев (66 кг) и Захра Гулиева (40 кг) завоевали серебряные медали, а Нихад Агаев (50 кг), Рза Халилли (55 кг), Мехман Аскеров (60 кг) и Первин Севханлы (44 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Сборная Азербайджана завершила турнир с двумя золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми медалями, заняв первое место в общем командном зачете.

