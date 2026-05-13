Двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев выступит на Гран-при Астаны

13 Мая 2026 10:56
Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев начинает выступление на Гран-при Астаны.

Как сообщает İdman.Biz, двукратный паралимпийский чемпион выступит на турнире в столице Казахстана в категории J1 свыше 95 кг.

Согласно официальному календарю IBSA, соревнование завершится 14 мая.

Ильхам Закиев остается одним из самых титулованных спортсменов в истории азербайджанского парадзюдо. На счету ветерана спорта две золотые паралимпийские медали и девять титулов чемпиона Европы.

Отметим, что на протяжении многих лет Закиев считается символом азербайджанского параспорта и одним из самых узнаваемых парадзюдоистов мира. Даже спустя десятилетия карьеры он продолжает выступать на международной арене.

İdman.Biz
