Кокаури вышел в четвертьфинал, Коцоев пробился в 1/8 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

В Астане (Казахстан) продолжается турнир серии Большого шлема по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день на татами вышли еще три представителя Азербайджана.

В весовой категории до 90 кг Аслан Коцоев успешно стартовал на турнире, победив представителя Казахстана Айбола Ниссанали. Благодаря этой победе азербайджанский дзюдоист вышел в 1/8 финала.

В категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури оказался сильнее казахстанца Жантилека Нуртилепулы и пробился в четвертьфинал.

Еще один представитель Азербайджана в супертяжелом весе Джамал Фейзиев уступил поляку Якубу Сордилу и завершил выступление на турнире.

Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана пока нет медалей.