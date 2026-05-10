Кокаури вышел в четвертьфинал, Коцоев пробился в 1/8 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

В Астане (Казахстан) продолжается турнир серии Большого шлема по дзюдо.
Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день на татами вышли еще три представителя Азербайджана.
В весовой категории до 90 кг Аслан Коцоев успешно стартовал на турнире, победив представителя Казахстана Айбола Ниссанали. Благодаря этой победе азербайджанский дзюдоист вышел в 1/8 финала.
В категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури оказался сильнее казахстанца Жантилека Нуртилепулы и пробился в четвертьфинал.
Еще один представитель Азербайджана в супертяжелом весе Джамал Фейзиев уступил поляку Якубу Сордилу и завершил выступление на турнире.
Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана пока нет медалей.