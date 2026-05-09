9 Мая 2026
RU

Рашид Мамедалиев и Судаба Агаева выступят на Большом шлеме

Дзюдо
Новости
9 Мая 2026 09:39
12
Рашид Мамедалиев и Судаба Агаева выступят на Большом шлеме

Рашид Мамедалиев и Судаба Агаева выступят на Большом шлеме

Азербайджанские дзюдоисты проведут схватки во второй день турнира в Астане

Сегодня два представителя сборной Азербайджана по дзюдо выйдут на татами турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, Рашид Мамедалиев, выступающий в весовой категории до 73 кг, начнет борьбу со стадии 1/8 финала. Его соперником станет победитель пары Ерсултан Дуйсенхан (Казахстан) - Арун Кумар (Индия).

Судаба Агаева, выступающая в весе до 70 кг, в первой схватке встретится с представительницей Германии Мириам Буткерейт.

Отметим, что турнир Большого шлема в Астане завершится 10 мая.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дзюдоисты Азербайджана завершили первый день Большого шлема без медалей
8 Мая 17:40
Дзюдо

Дзюдоисты Азербайджана завершили первый день Большого шлема без медалей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гюльтадж Мамедалиева уступила в схватке за "бронзу" и заняла пятое место в Астане
"Большой шлем": стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов
7 Мая 21:54
Дзюдо

"Большой шлем": стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Сборная Азербайджана будет представлена 11 спортсменами
Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку"
7 Мая 13:59
Дзюдо

Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку" - ФОТО/ВИДЕО

Хидаят Гейдаров высказался о подготовке к домашнему чемпионату мира

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы
6 Мая 14:54
Дзюдо

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы

Сборные страны выступят на турнире в Гори

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане
6 Мая 10:30
Дзюдо

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане

В соревнованиях примут участие 11 азербайджанских дзюдоистов
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле
5 Мая 15:52
Дзюдо

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле

В международной подготовке участвуют 45 спортсменов

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос