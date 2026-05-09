Рашид Мамедалиев и Судаба Агаева выступят на Большом шлеме

Азербайджанские дзюдоисты проведут схватки во второй день турнира в Астане

Сегодня два представителя сборной Азербайджана по дзюдо выйдут на татами турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, Рашид Мамедалиев, выступающий в весовой категории до 73 кг, начнет борьбу со стадии 1/8 финала. Его соперником станет победитель пары Ерсултан Дуйсенхан (Казахстан) - Арун Кумар (Индия).

Судаба Агаева, выступающая в весе до 70 кг, в первой схватке встретится с представительницей Германии Мириам Буткерейт.

Отметим, что турнир Большого шлема в Астане завершится 10 мая.