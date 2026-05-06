6 Мая 2026
RU

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы

Дзюдо
Новости
6 Мая 2026 14:54
22
Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы

26 азербайджанских дзюдоистов выступят на Кубке Европы среди взрослых, который пройдет в грузинском Гори.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на турнире представят 23 мужчины и 3 женщины в девяти весовых категориях.

В мужскую сборную вошли Бабарагим Мирзаев, Мурад Алиев, Мурад Мурадлы, Магомед Мамишов, Шамо Гусейнов (все - 60 кг), Яшар Наджафов, Гусейн Аллахъяров, Захир Агазаде, Ислам Рагимов, Низами Имранов, Бахрам Гурбанлы, Эльшан Асадов, Назир Талыбов (все - 66 кг), Надир Иманов, Руфат Шовлятов, Нариман Мирзаев, Эльтон Имранов (все - 73 кг), Хайям Алиев (90 кг), Нихад Шихализаде, Аждар Багиров, Шахин Асадов, Эльмар Гасымов (все - 100 кг), а также Гурбан Мамедли (+100 кг).

В составе женской сборной выступят Диана Тчкаева (48 кг), Ульвия Байрамова (57 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг).

Сборными будут руководить старшие тренеры мужской команды Эльчин Исмайылов и Роберт Кравчик, а также тренер женской сборной Имамверди Мамедов.

Отметим, что Кубок Европы пройдет 9-10 мая.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане
10:30
Дзюдо

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане

В соревнованиях примут участие 11 азербайджанских дзюдоистов
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле
5 Мая 15:52
Дзюдо

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле

В международной подготовке участвуют 45 спортсменов

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию
5 Мая 11:28
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию

Программа первого уровня станет важным условием для подачи в Академию IJF

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо
5 Мая 02:10
Дзюдо

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо - ФОТО

Определены победители и призеры турнира
Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо
4 Мая 17:05
Дзюдо

Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо

Участие азербайджанских судей в подобных соревнованиях способствует расширению международного опыта
Шесть дзюдоистов Азербайджана входят в топ-5 мирового рейтинга – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Мая 15:20
Дзюдо

Шесть дзюдоистов Азербайджана входят в топ-5 мирового рейтинга – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Выше всех среди азербайджанских мастеров татами располагается олимпийский чемпион Зелим Коцоев

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо