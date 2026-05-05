5 Мая 2026
RU

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
5 Мая 2026 02:10
14
В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо

В городе Газахе состоялось первенство западного региона Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование прошло в Олимпийском спортивном комплексе Газаха. В турнире приняли участие 126 юных дзюдоистов, представляющих 12 клубов и спортивных обществ.

Основной целью соревнований было формирование базы юных спортсменов и определение участников, которые получат путевки на национальное первенство.

В различных весовых категориях среди юношей победителями стали, в частности, Мехти Алишов (до 38 кг), Рамал Годжалы (до 42 кг), Ильгар Шарифов (до 46 кг), Раван Байрамов (до 50 кг), Магомедали Багиров (до 55 кг), Атилла Хагвердиев (до 60 кг), Муса Алекперов (до 66 кг), Фарид Алекперов (до 73 кг) и Юсиф Мамедов (свыше 73 кг).

Среди девушек первые места заняли Наслихан Абдуллаева (до 36 кг) и Нилгюн Гусейнова (до 40 кг).

Отметим, что победители и призеры получили возможность выступить на чемпионате Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо
4 Мая 17:05
Дзюдо

Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо

Участие азербайджанских судей в подобных соревнованиях способствует расширению международного опыта
Шесть дзюдоистов Азербайджана входят в топ-5 мирового рейтинга – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Мая 15:20
Дзюдо

Шесть дзюдоистов Азербайджана входят в топ-5 мирового рейтинга – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Выше всех среди азербайджанских мастеров татами располагается олимпийский чемпион Зелим Коцоев
Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы в Стамбуле - ФОТО
4 Мая 01:40
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы в Стамбуле - ФОТО

В общекомандном зачете среди 27 стран наша сборная заняла 5-е место
Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с тремя медалями
3 Мая 18:47
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с тремя медалями - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня наши спортсмены завоевали две "бронзы"

Азербайджан выступит на Кубке Европы по дзюдо в Гори
3 Мая 16:15
Дзюдо

Азербайджан выступит на Кубке Европы по дзюдо в Гори

В состав сборной вошел призер Олимпиады Гасымов
Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на трех разных турнирах - ОБНОВЛЕНО
3 Мая 01:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей на трех разных турнирах - ОБНОВЛЕНО

У наших спортсменов - три "золота"

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
2 Мая 09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Мая 12:26
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финиш сезона в Английской премьер-лиге становится все напряженнее

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"