В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо - ФОТО

В городе Газахе состоялось первенство западного региона Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование прошло в Олимпийском спортивном комплексе Газаха. В турнире приняли участие 126 юных дзюдоистов, представляющих 12 клубов и спортивных обществ.

Основной целью соревнований было формирование базы юных спортсменов и определение участников, которые получат путевки на национальное первенство.

В различных весовых категориях среди юношей победителями стали, в частности, Мехти Алишов (до 38 кг), Рамал Годжалы (до 42 кг), Ильгар Шарифов (до 46 кг), Раван Байрамов (до 50 кг), Магомедали Багиров (до 55 кг), Атилла Хагвердиев (до 60 кг), Муса Алекперов (до 66 кг), Фарид Алекперов (до 73 кг) и Юсиф Мамедов (свыше 73 кг).

Среди девушек первые места заняли Наслихан Абдуллаева (до 36 кг) и Нилгюн Гусейнова (до 40 кг).

Отметим, что победители и призеры получили возможность выступить на чемпионате Азербайджана.