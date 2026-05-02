Рашид Мамедалиев вышел в полуфинал Большого шлема - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев продолжает борьбу за медаль на турнире Большого шлема в Душанбе.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, в четвертьфинале победил россиянина Данила Лаврентьева и вышел в полуфинал.

Таким образом, Мамедалиев обеспечил себе как минимум участие в схватке за медаль и остается главным претендентом сборной Азербайджана на награду в этот соревновательный день.

12:48

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев успешно стартовал на турнире Большого шлема в Душанбе.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, в 1/8 финала победил представителя Молдовы Влада Митру и вышел в четвертьфинал.

Мамедалиев продолжит борьбу за медаль в следующем раунде соревнований.

12:06

Сегодня еще один представитель сборной Азербайджана по дзюдо начнет борьбу на турнире Большого шлема в Душанбе.

Как сообщает İdman.Biz, на татами выйдет Рашид Мамедалиев, выступающий в весовой категории до 73 кг.

26-летний спортсмен начнет соревнование с 1/8 финала. Его соперником станет победитель пары Биньямин Назиров (Таджикистан) - Влад Митру (Молдова).

Отметим, что на турнире, входящем в Мировой тур по дзюдо, Азербайджан представлен шестью спортсменами в четырех весовых категориях. Ранее Мурад Мурадлы (60 кг), Ислам Рагимов и Низами Имранов (оба - 66 кг) завершили выступление без медалей. Большой шлем в Душанбе завершится 3 мая.