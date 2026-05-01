1 Мая 2026 09:56
Трое азербайджанских дзюдоистов стартуют на турнире Большого шлема

Сегодня в столице Таджикистана Душанбе стартует турнир серии Большого шлема по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на татами выйдут три представителя сборной Азербайджана.

В весовой категории до 60 кг Мурад Мурадлы начнет выступление с 1/8 финала и встретится с победителем пары Ян Мотоли Бонгамбе (Франция) - Мухаммаджон Машарипов (Узбекистан).

В категории до 66 кг Низами Имранов в 1/8 финала встретится с Ердаулетом Бозша (Казахстан), а Ислам Рагимов будет противостоять Нурсултану Зайзагалиеву (Казахстан).

