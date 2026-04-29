Зелим Цкаев: "Стал двукратным призером чемпионата Европы" - ФОТО

Зелим Цкаев: "Стал двукратным призером чемпионата Европы"

29 Апреля 2026 12:12
Зелим Цкаев: "Стал двукратным призером чемпионата Европы"

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев обратился к болельщикам после завоевания бронзовой медали на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен опубликовал благодарственное сообщение на своей странице в Instagram.

"Я стал двукратным призером чемпионата Европы по дзюдо. Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто меня поддерживал, особенно моей семье. Надеюсь, что дзюдо будет прогрессировать и становиться еще более зрелищным", - отметил Цкаев.

Отметим, чемпионат Европы проходил в столице Грузии, где представитель Азербайджана поднялся на пьедестал по итогам турнира.

İdman.Biz
Новости по теме

Азербайджан назвал состав на турнир Большого шлема в Душанбе
11:42
Дзюдо

Азербайджан назвал состав на турнир Большого шлема в Душанбе - ФОТО

Шесть дзюдоистов представят страну на этапе Мирового тура

В Нахчыване прошел экзамен на пояса для дзюдоистов
27 Апреля 18:19
Дзюдо

В Нахчыване прошел экзамен на пояса для дзюдоистов - ФОТО

86 спортсменов прошли официальную аттестацию по различным уровням подготовки

Бронзовый призер чемпионата Европы Зелим Цкаев растрогал подписчиков семейным снимком - ФОТО
26 Апреля 00:35
Дзюдо

Бронзовый призер чемпионата Европы Зелим Цкаев растрогал подписчиков семейным снимком - ФОТО

Спортсмен разделил радость победы с самым близким человеком
В Геранбое экзаменовали тренеров по дзюдо
24 Апреля 19:16
Дзюдо

В Геранбое экзаменовали тренеров по дзюдо - ФОТО

27 тренеров повысили квалификацию в рамках образовательной программы Федерации
В Джебраиле пройдет региональное первенство по дзюдо
24 Апреля 16:46
Дзюдо

В Джебраиле пройдет региональное первенство по дзюдо

Юные спортсмены Карабаха и Восточного Зангезура разыграют путевки на чемпионат страны

В Джебраиле пройдет экзамен на получение поясов по дзюдо
24 Апреля 01:06
Дзюдо

В Джебраиле пройдет экзамен на получение поясов по дзюдо

Мероприятие пройдет в селе Хоровлу

Самое читаемое

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава