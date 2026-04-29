Зелим Цкаев: "Стал двукратным призером чемпионата Европы" - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев обратился к болельщикам после завоевания бронзовой медали на чемпионате Европы в Тбилиси.
Как сообщает İdman.Biz, спортсмен опубликовал благодарственное сообщение на своей странице в Instagram.
"Я стал двукратным призером чемпионата Европы по дзюдо. Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто меня поддерживал, особенно моей семье. Надеюсь, что дзюдо будет прогрессировать и становиться еще более зрелищным", - отметил Цкаев.
Отметим, чемпионат Европы проходил в столице Грузии, где представитель Азербайджана поднялся на пьедестал по итогам турнира.
Азербайджан назвал состав на турнир Большого шлема в Душанбе - ФОТО
Шесть дзюдоистов представят страну на этапе Мирового тура
В Нахчыване прошел экзамен на пояса для дзюдоистов - ФОТО
86 спортсменов прошли официальную аттестацию по различным уровням подготовки
Бронзовый призер чемпионата Европы Зелим Цкаев растрогал подписчиков семейным снимком - ФОТО
Спортсмен разделил радость победы с самым близким человеком
В Геранбое экзаменовали тренеров по дзюдо - ФОТО
27 тренеров повысили квалификацию в рамках образовательной программы Федерации
В Джебраиле пройдет региональное первенство по дзюдо
Юные спортсмены Карабаха и Восточного Зангезура разыграют путевки на чемпионат страны
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"
"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков