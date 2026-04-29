Зелим Цкаев: "Стал двукратным призером чемпионата Европы" - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев обратился к болельщикам после завоевания бронзовой медали на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен опубликовал благодарственное сообщение на своей странице в Instagram.

"Я стал двукратным призером чемпионата Европы по дзюдо. Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто меня поддерживал, особенно моей семье. Надеюсь, что дзюдо будет прогрессировать и становиться еще более зрелищным", - отметил Цкаев.

Отметим, чемпионат Европы проходил в столице Грузии, где представитель Азербайджана поднялся на пьедестал по итогам турнира.