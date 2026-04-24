В Джебраиле пройдет экзамен на получение поясов по дзюдо

29 апреля в Джебраильском районе при организации Федерации дзюдо Азербайджана состоится официальный экзамен на присвоение поясных степеней.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, которое пройдет в селе Хоровлу, могут принять участие все желающие старше семи лет, занимающиеся дзюдо. Выбор пояса для кандидатов будет определяться в соответствии с их возрастной категорией. Спортсменам, успешно прошедшим испытания, Федерация вручит соответствующие пояса и сертификаты.

Важным нововведением этого года стало то, что дзюдоисты, не имеющие официальной поясной степени, не будут допускаться к участию в официальных соревнованиях. Желающие пройти экзамен могут зарегистрироваться через свои спортивные клубы или обратившись напрямую в Федерацию.