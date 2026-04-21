В Азербайджане прошел чемпионат страны по дзюдо среди ветеранов - ФОТО

В Абшеронском олимпийском комплексе состоялся чемпионат Азербайджана по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие 103 мастера дзюдо, представлявшие 36 клубов и спортивных обществ страны.

Турнир был организован совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией дзюдо Азербайджана и Общественным объединением ветеранов спорта.

Участники были разделены по возрастным категориям: M-1 (30–34 года), M-2 (35–39), M-3 (40–44), M-4 (45–49), M-5 (50–54), M-6 (55–59), M-7 (60–64), M-8 (65–69 лет).

Победители соревнований:

Мужчины (категории M-1 и M-2)

60 кг — Эльшан Дуньямалиев

66 кг — Садых Магеррамов

73 кг — Руслан Гаджиев

81 кг — Асим Гуламзаде

90 кг — Джошгун Абдуллаев

100 кг — Эльчин Мамедов

+100 кг — Гурбан Мамедли

Категории M-3 и M-4

60 кг — Бабек Гаджиев

66 кг — Вугар Бабаев

73 кг — Ильгар Алигейдаров

81 кг — Азер Фатуллаев

90 кг — Хикмет Джабиев

100 кг — Эмиль Гусейнов

+100 кг — Парвиз Шахбазов

Категории M-5, M-6 и M-7

66 кг — Султан Агагюлов

81 кг — Анар Халилов

90 кг — Эмин Гасанов

+100 кг — Вугар Багирлы

Категория M-8

66 кг — Чингиз Тахмазов.