В Азербайджане прошел чемпионат страны по дзюдо среди ветеранов - ФОТО

В Абшеронском олимпийском комплексе состоялся чемпионат Азербайджана по дзюдо среди ветеранов.
Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие 103 мастера дзюдо, представлявшие 36 клубов и спортивных обществ страны.
Турнир был организован совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией дзюдо Азербайджана и Общественным объединением ветеранов спорта.
Участники были разделены по возрастным категориям: M-1 (30–34 года), M-2 (35–39), M-3 (40–44), M-4 (45–49), M-5 (50–54), M-6 (55–59), M-7 (60–64), M-8 (65–69 лет).
Победители соревнований:
Мужчины (категории M-1 и M-2)
60 кг — Эльшан Дуньямалиев
66 кг — Садых Магеррамов
73 кг — Руслан Гаджиев
81 кг — Асим Гуламзаде
90 кг — Джошгун Абдуллаев
100 кг — Эльчин Мамедов
+100 кг — Гурбан Мамедли
Категории M-3 и M-4
60 кг — Бабек Гаджиев
66 кг — Вугар Бабаев
73 кг — Ильгар Алигейдаров
81 кг — Азер Фатуллаев
90 кг — Хикмет Джабиев
100 кг — Эмиль Гусейнов
+100 кг — Парвиз Шахбазов
Категории M-5, M-6 и M-7
66 кг — Султан Агагюлов
81 кг — Анар Халилов
90 кг — Эмин Гасанов
+100 кг — Вугар Багирлы
Категория M-8
66 кг — Чингиз Тахмазов.