"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Руни Барджи может сменить клуб на правах аренды в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, 20-летний футболист недоволен количеством игрового времени в каталонской команде и рассматривает варианты продолжения карьеры.

Главным претендентом на шведского вингера является "Ювентус". Также интерес к игроку проявляют "Монако", "Порту" и "Бетис".

Отмечается, что эти клубы следили за Барджи еще до его перехода в "Барселону" летом 2025 года.

В текущем сезоне футболист провел 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 15 млн евро.