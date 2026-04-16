Азербайджанские дзюдоисты стартуют на чемпионате Европы в Тбилиси

Сборная Азербайджана по дзюдо сегодня начинает выступление на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на татами выйдут семь представителей команды.

В мужских соревнованиях в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев встретится с победителем пары Гал Блажич (Словения) — Андреа Карлино (Италия), а Ахмед Юсифов — с победителем пары Чарли Эйр (Великобритания) — Мартон Андраши (Венгрия).

В категории до 66 кг Туран Байрамов на стадии 1/16 финала сразится с Николасом Кунце (Германия).

В женских соревнованиях в весе до 48 кг Кенуль Алиева встретится с Амбер Герсьес (Нидерланды), а Шафаг Гамидова — с Эрзой Муминович (Косово).

В категории до 52 кг Лейла Алиева будет противостоять Николине Нишавич (Сербия), а Гюльтадж Мамедалиева — Карле Тавареш Фернандеш (Люксембург).

Отметим, что чемпионат Европы завершится 19 апреля.