Азербайджанские дзюдоисты стартуют на чемпионате Европы в Тбилиси

16 Апреля 2026 09:37
Сборная Азербайджана по дзюдо сегодня начинает выступление на чемпионате Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на татами выйдут семь представителей команды.

В мужских соревнованиях в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев встретится с победителем пары Гал Блажич (Словения) — Андреа Карлино (Италия), а Ахмед Юсифов — с победителем пары Чарли Эйр (Великобритания) — Мартон Андраши (Венгрия).

В категории до 66 кг Туран Байрамов на стадии 1/16 финала сразится с Николасом Кунце (Германия).

В женских соревнованиях в весе до 48 кг Кенуль Алиева встретится с Амбер Герсьес (Нидерланды), а Шафаг Гамидова — с Эрзой Муминович (Косово).

В категории до 52 кг Лейла Алиева будет противостоять Николине Нишавич (Сербия), а Гюльтадж Мамедалиева — Карле Тавареш Фернандеш (Люксембург).

Отметим, что чемпионат Европы завершится 19 апреля.

Новости по теме

Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на чемпионате Европы
15 Апреля 19:14
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на чемпионате Европы

В Тбилиси состоялась жеребьевка континентального первенства среди взрослых
Что мотивирует наших дзюдоистов на чемпионате Европы? - ВИДЕО
15 Апреля 18:13
Дзюдо

Что мотивирует наших дзюдоистов на чемпионате Европы? - ВИДЕО

Федерация представила специальный ролик перед стартом турнира

Тарлан Гасанов: "Дзюдоисты Азербайджана могут взять два "золота" на чемпионате Европы"
15 Апреля 17:13
Дзюдо

Тарлан Гасанов: "Дзюдоисты Азербайджана могут взять два "золота" на чемпионате Европы"

Заслуженный тренер о составе сборной и шансах на медали

Азербайджан объявил окончательный состав на чемпионат Европы по дзюдо
15 Апреля 03:30
Дзюдо

Азербайджан объявил окончательный состав на чемпионат Европы по дзюдо

Страну на престижных соревнованиях представят 15 дзюдоистов
Состоялся Кубок Федерации дзюдо по не-ваза среди спортсменов до 20 лет - ФОТО
14 Апреля 21:06
Дзюдо

Состоялся Кубок Федерации дзюдо по не-ваза среди спортсменов до 20 лет - ФОТО

145 спортсменов из 32 клубов и спортивных обществ испытали свои силы в 13 весовых категориях
В Абшеронском олимпийском комплексе 691 юный дзюдоист поборется за медали
13 Апреля 16:09
Дзюдо

В Абшеронском олимпийском комплексе 691 юный дзюдоист поборется за медали

В соревнованиях примут участие представители 94 клубов

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле