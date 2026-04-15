Что мотивирует наших дзюдоистов на чемпионате Европы? - ВИДЕО

Федерация дзюдо Азербайджана подготовила мотивационное видео с участием членов сборной перед чемпионатом Европы в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, в ролике дзюдоисты рассказали, что именно вдохновляет их на выступление на континентальном первенстве.

Спортсмены продемонстрировали свои источники мотивации на экранах телефонов.

Некоторые отметили, что посвящают свои поединки родителям и детям, другие подчеркнули, что выходят на татами ради представления Азербайджана, достижения олимпийских целей и борьбы за свою страну.