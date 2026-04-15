Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на чемпионате Европы

В столице Грузии Тбилиси прошла церемония жеребьевки чемпионата Европы по дзюдо среди взрослых.

Как передает İdman.Biz, по итогам жеребьевки определились первые соперники азербайджанских спортсменов.

Мужчины

60 кг, 1/8 финала

Балабей Агаев – победитель пары Гал Блазич (Словения) / Андреа Карлино (Италия)

Ахмед Юсифов – победитель пары Чарли Эйр (Великобритания) / Мартон Андраши (Венгрия)

66 кг, 1/16 финала

Туран Байрамов – Николас Кунтце (Германия)

73 кг, 1/16 финала

Хидаят Гейдаров – Константинос Цапарас (Греция)

81 кг, 1/16 финала

Зелим Цкаев – победитель пары Насе Геркович (Словения) / Владислав Колобов (Украина)

Омар Раджабли – победитель пары Яхья Нуркович (Черногория) / Абдул-Керим Тасуев (Россия)

90 кг, 1/16 финала

Мурад Фатиев – Алекс Черет (Румыния)

100 кг, 1/16 финала

Зелим Коцоев – Никола Павловски (Северная Македония)

+100 кг, 1/8 финала

Кянан Насибов – победитель пары Матео Акиана Монго (Франция) / Эрик Абрамов (Германия)

Женщины

48 кг, 1/16 финала

Кенуль Алиева – Амбер Герсес (Нидерланды)

Шафаг Хамидова – Эрза Муминович (Косово)

52 кг, 1/16 финала

Лейла Алиева – Николина Нишавич (Сербия)

Гюльтадж Мамедалиева – Карла Тавареш Фернандеш (Люксембург)

70 кг, 1/32 финала

Судаба Агаева – Мая Гошен (Израиль)

+78 кг, 1/16 финала

Мадина Кайсинова – Элис Старцева (Россия)

Азербайджан будет представлен на континентальном первенстве 15 дзюдоистами – 9 мужчинами и 6 женщинами в 11 весовых категориях. В турнире примут участие 400 спортсменов из 46 стран.

Чемпионат Европы пройдет с 16 по 19 апреля. Предварительные поединки будут начинаться ежедневно в 10:00, финальный блок – в 16:00.