15 Апреля 2026
Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на чемпионате Европы

15 Апреля 2026 19:14
В столице Грузии Тбилиси прошла церемония жеребьевки чемпионата Европы по дзюдо среди взрослых.

Как передает İdman.Biz, по итогам жеребьевки определились первые соперники азербайджанских спортсменов.

Мужчины
60 кг, 1/8 финала
Балабей Агаев – победитель пары Гал Блазич (Словения) / Андреа Карлино (Италия)
Ахмед Юсифов – победитель пары Чарли Эйр (Великобритания) / Мартон Андраши (Венгрия)

66 кг, 1/16 финала
Туран Байрамов – Николас Кунтце (Германия)

73 кг, 1/16 финала
Хидаят Гейдаров – Константинос Цапарас (Греция)

81 кг, 1/16 финала
Зелим Цкаев – победитель пары Насе Геркович (Словения) / Владислав Колобов (Украина)
Омар Раджабли – победитель пары Яхья Нуркович (Черногория) / Абдул-Керим Тасуев (Россия)

90 кг, 1/16 финала
Мурад Фатиев – Алекс Черет (Румыния)

100 кг, 1/16 финала
Зелим Коцоев – Никола Павловски (Северная Македония)

+100 кг, 1/8 финала
Кянан Насибов – победитель пары Матео Акиана Монго (Франция) / Эрик Абрамов (Германия)

Женщины
48 кг, 1/16 финала
Кенуль Алиева – Амбер Герсес (Нидерланды)
Шафаг Хамидова – Эрза Муминович (Косово)

52 кг, 1/16 финала
Лейла Алиева – Николина Нишавич (Сербия)
Гюльтадж Мамедалиева – Карла Тавареш Фернандеш (Люксембург)

70 кг, 1/32 финала
Судаба Агаева – Мая Гошен (Израиль)

+78 кг, 1/16 финала
Мадина Кайсинова – Элис Старцева (Россия)

Азербайджан будет представлен на континентальном первенстве 15 дзюдоистами – 9 мужчинами и 6 женщинами в 11 весовых категориях. В турнире примут участие 400 спортсменов из 46 стран.

Чемпионат Европы пройдет с 16 по 19 апреля. Предварительные поединки будут начинаться ежедневно в 10:00, финальный блок – в 16:00.

İdman.Biz
