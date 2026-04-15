Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на чемпионате Европы

В столице Грузии Тбилиси прошла церемония жеребьевки чемпионата Европы по дзюдо среди взрослых.
Как передает İdman.Biz, по итогам жеребьевки определились первые соперники азербайджанских спортсменов.
Мужчины
60 кг, 1/8 финала
Балабей Агаев – победитель пары Гал Блазич (Словения) / Андреа Карлино (Италия)
Ахмед Юсифов – победитель пары Чарли Эйр (Великобритания) / Мартон Андраши (Венгрия)
66 кг, 1/16 финала
Туран Байрамов – Николас Кунтце (Германия)
73 кг, 1/16 финала
Хидаят Гейдаров – Константинос Цапарас (Греция)
81 кг, 1/16 финала
Зелим Цкаев – победитель пары Насе Геркович (Словения) / Владислав Колобов (Украина)
Омар Раджабли – победитель пары Яхья Нуркович (Черногория) / Абдул-Керим Тасуев (Россия)
90 кг, 1/16 финала
Мурад Фатиев – Алекс Черет (Румыния)
100 кг, 1/16 финала
Зелим Коцоев – Никола Павловски (Северная Македония)
+100 кг, 1/8 финала
Кянан Насибов – победитель пары Матео Акиана Монго (Франция) / Эрик Абрамов (Германия)
Женщины
48 кг, 1/16 финала
Кенуль Алиева – Амбер Герсес (Нидерланды)
Шафаг Хамидова – Эрза Муминович (Косово)
52 кг, 1/16 финала
Лейла Алиева – Николина Нишавич (Сербия)
Гюльтадж Мамедалиева – Карла Тавареш Фернандеш (Люксембург)
70 кг, 1/32 финала
Судаба Агаева – Мая Гошен (Израиль)
+78 кг, 1/16 финала
Мадина Кайсинова – Элис Старцева (Россия)
Азербайджан будет представлен на континентальном первенстве 15 дзюдоистами – 9 мужчинами и 6 женщинами в 11 весовых категориях. В турнире примут участие 400 спортсменов из 46 стран.
Чемпионат Европы пройдет с 16 по 19 апреля. Предварительные поединки будут начинаться ежедневно в 10:00, финальный блок – в 16:00.