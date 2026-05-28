Кифаят Гасымова: “Тренирую сейчас маленьких, но боевых девчонок” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Известная азербайджанская дзюдоистка, призер чемпионатов Европы и мира Кифаят Гасымова завершила карьеру после Исламских игр солидарности 2017 года и сегодня воспитывает новое поколение спортсменок.

В беседе с İdman.Biz она рассказала, как за последние годы изменилось женское дзюдо.

По словам Гасымовой, в этот вид спорта стало приходить значительно больше девочек:

"В мое время было 3-4 дзюдоистки, иногда не было вообще никого. Порой девочкам даже учиться не разрешали, не говоря уже о спорте. Но все изменилось. У меня самой около 50 учениц".

Она считает, что популяризации женского дзюдо способствовала, в том числе работа Федерации дзюдо Азербайджана: повышение уровня тренеров, развитие инфраструктуры, наличие врачей и психологов, а также многочисленные зарубежные поездки на сборы и соревнования.

"Раньше залов не хватало, многим детям было слишком далеко ехать до ближайшего. Сейчас тренироваться можно почти в каждом районе. К тому же, дзюдо – один из самых популярных видов спорта в мире, а в Азербайджане – один из самых успешных по количеству медалей".

При этом Кифаят Гасымова отмечает, что результаты азербайджанских дзюдоисток на международном уровне пока остаются скромными:

"Условия есть, количество спортсменок растет, но результаты пока слабые. Честно говоря, среди взрослых сейчас не вижу явных претенденток на медали чемпионатов Европы, мира или Олимпиады. Хотя дзюдо – такой вид спорта, где возможно все. Думаю, нужно время. При этом перспективные атлеты есть, например, Фидан Ализаде, Кенуль Алиева и Айдан Алиева. У меня тоже есть маленькие, но очень боевые девченки. Жду от них результатов через 4-5 лет".

Гасымова обратилась к юным спортсменам с призывом не сдаваться перед трудностями на пути к большим достижениям:

"Дзюдо – это не просто спорт, это путь чести. Вы представляете свою страну, поднимаете флаг, звучит гимн – что может быть лучше? Главное – воспитывать характер. Спорт делает человека сильным физически и морально. Многие боятся травм, но руку можно сломать и в обычной жизни. Поэтому продолжайте тренироваться и развиваться. Поддержка родителей тоже важна. Также необходимо понимать философию дзюдо: это не только борьба, но и дружба, уважение к сопернику, дисциплина и честность", - добавила Гасымова.