Завершился третий тур Лиги по дзюдо среди спортсменов до 14 лет - ФОТО

Завершился третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz, заключительный день соревнований прошел 24 мая в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В последний день турнира 202 дзюдоиста проверили свои силы в девяти весовых категориях. Победители и призеры определились в весовых категориях до 40, 48, 57 и 70 кг у девочек, а также до 42, 50, 60, 73 и свыше 73 кг у мальчиков.

В общей сложности в соревнованиях принял участие 471 спортсмен. Это был заключительный тур Лиги U-14 в текущем году.

Представляем список призеров:

Девочки

40 кг

1. Наргиз Фарзалиева

2. Мехпаре Хасратзаде

3. Захра Юсифова

3. Зюмрюд Гулиева

48 кг

1. Мелек Велиева

2. Тюркан Ализаде

3. Хумай Эйвазова

3. Захра Шадманлы

57 кг

1. Гюлай Насирова

2. Сельджан Фейзиева

3. Ясемен Алиева

3. Жасмин Мирзабалаева

70 кг

1. Эльвина Ильясова

2. Дуйгу Исмаилова

3. Медина Рухуллаева

Мальчики

42 кг

1. Рахиб Ибадов

2. Гусейн Самедов

3. Расим Абдуллаев

3. Давуд Султанов

50 кг

1. Санан Мирзазаде

2. Ульви Мамедли

3. Раван Ганджалиев

3. Али Гурбанлы

60 кг

1. Миран Набиев

2. Мухаммедали Мустафа

3. Сулейман Мамедов

3. Атилла Аквердиев

73 кг

1. Керим Мамедов

2. Фарид Халилли

3. Гудрат Алиев

3. Мирасин Сейидли

+73 кг

1. Расул Касимов

2. Эльмар Гулиев

3. Салман Мусаев

3. Юсиф Мамедли

Отметим, что подобные аналогичные турниры играют важную роль в формировании рейтинговой таблицы спортсменов. Соревнования имеют большое значение как с точки зрения выявления перспективных дзюдоистов, так и для оценки тренировочного процесса в младших возрастных группах.