24 Мая 2026
RU

Завершился третий тур Лиги по дзюдо среди спортсменов до 14 лет - ФОТО

Дзюдо
Новости
24 Мая 2026 18:52
19
Завершился третий тур Лиги по дзюдо среди спортсменов до 14 лет - ФОТО

Завершился третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz, заключительный день соревнований прошел 24 мая в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В последний день турнира 202 дзюдоиста проверили свои силы в девяти весовых категориях. Победители и призеры определились в весовых категориях до 40, 48, 57 и 70 кг у девочек, а также до 42, 50, 60, 73 и свыше 73 кг у мальчиков.

В общей сложности в соревнованиях принял участие 471 спортсмен. Это был заключительный тур Лиги U-14 в текущем году.

Представляем список призеров:

Девочки

40 кг

1. Наргиз Фарзалиева

2. Мехпаре Хасратзаде

3. Захра Юсифова

3. Зюмрюд Гулиева

48 кг

1. Мелек Велиева

2. Тюркан Ализаде

3. Хумай Эйвазова

3. Захра Шадманлы

57 кг

1. Гюлай Насирова

2. Сельджан Фейзиева

3. Ясемен Алиева

3. Жасмин Мирзабалаева

70 кг

1. Эльвина Ильясова

2. Дуйгу Исмаилова

3. Медина Рухуллаева

Мальчики

42 кг

1. Рахиб Ибадов

2. Гусейн Самедов

3. Расим Абдуллаев

3. Давуд Султанов

50 кг

1. Санан Мирзазаде

2. Ульви Мамедли

3. Раван Ганджалиев

3. Али Гурбанлы

60 кг

1. Миран Набиев

2. Мухаммедали Мустафа

3. Сулейман Мамедов

3. Атилла Аквердиев

73 кг

1. Керим Мамедов

2. Фарид Халилли

3. Гудрат Алиев

3. Мирасин Сейидли

+73 кг

1. Расул Касимов

2. Эльмар Гулиев

3. Салман Мусаев

3. Юсиф Мамедли

Отметим, что подобные аналогичные турниры играют важную роль в формировании рейтинговой таблицы спортсменов. Соревнования имеют большое значение как с точки зрения выявления перспективных дзюдоистов, так и для оценки тренировочного процесса в младших возрастных группах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Испании
23 Мая 15:10
Дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Испании - ФОТО

Команда готовится к турнирам в Монголии и Китае

Определились победители первого дня II тура Лиги по дзюдо среди спортсменов до 17 лет - ФОТО
21 Мая 23:20
Дзюдо

Определились победители первого дня II тура Лиги по дзюдо среди спортсменов до 17 лет - ФОТО

В борьбу вступили 245 дзюдоистов
Стартовал второй тур Лиги по дзюдо среди юношей U-17
20 Мая 21:38
Дзюдо

Стартовал второй тур Лиги по дзюдо среди юношей U-17

В первый день турнира на татами вышли 245 спортсменов

Азербайджанские мастера дзюдо приняли участие в семинаре в Сараево
20 Мая 20:16
Дзюдо

Азербайджанские мастера дзюдо приняли участие в семинаре в Сараево - ФОТО

Специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификаты Кодокан
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Польше
20 Мая 14:57
Дзюдо

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Польше - ФОТО

Команда готовится к чемпионату Европы в Испании

Стартовал второй тур лиги U17 по дзюдо
20 Мая 12:29
Дзюдо

Стартовал второй тур лиги U17 по дзюдо

В первый день турнира на татами вышли 245 юных спортсменов

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз
В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста