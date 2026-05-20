Стартовал второй тур Лиги по дзюдо среди юношей U-17

20 Мая 2026 21:38
Стартовал второй тур Лиги по дзюдо среди юношей до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований, проходящих в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, в борьбу вступили 245 дзюдоистов в шести весовых категориях.

У девушек победители и призеры определились в весах 40 кг, 52 кг и 70 кг, у юношей - в категориях 50 кг, 66 кг и 90 кг.

Отмечается, что в 2026 году планируется проведение трех туров Лиги U-17. Эти соревнования сыграют важную роль в формировании рейтинга спортсменов.

Победителями в своих категориях стали:

Девушки:
40 кг - София Быкова
52 кг - Малейке Мурсалиева
70 кг - Тюркан Мамедли

Юноши:
50 кг - Ульви Джалилзаде
66 кг - Али Джафаров
90 кг - Салех Рзаев.

