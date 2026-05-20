В Абшероне стартовал второй тур лиги U17 по дзюдо

Стартовал второй тур лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование проходит в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В первый день турнира борьбу в восьми весовых категориях начали 245 дзюдоистов.

У девушек будут определены победители и призеры в весовых категориях до 40 кг, 52 кг и 70 кг. У юношей медали разыгрываются в категориях до 50 кг, 66 кг и 90 кг.

Юные спортсмены ведут борьбу не только за медали, но и за улучшение личных показателей перед следующими этапами сезона.