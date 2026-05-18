Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали в Хабаровске - ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты успешно выступили на международном турнире среди юношей памяти Василия Ощепкова, который прошел в российском Хабаровске.

Как сообщает İdman.Biz, страну на соревновании представляли пять спортсменов. Сборная Азербайджана завершила турнир с одной золотой и одной бронзовой медалью.

Полад Гасанлы, выступавший в весовой категории до 81 кг, победил всех соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Замеддин Багиров в весе до 66 кг завоевал бронзовую медаль, добавив в актив команды еще одну награду.

Отметим, что в турнире приняли участие около 300 дзюдоистов из 13 стран.

