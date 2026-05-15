15 Мая 2026
RU

В Азербайджане пройдет второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин

Дзюдо
Новости
15 Мая 2026 06:16
22
В Азербайджане пройдет второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе 19 мая состоится второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин. В соревнованиях примут участие 314 спортсменов, представляющих 49 клубов и спортивных обществ, сообщает İdman.Biz.

Борьба за медали развернется в 7 весовых категориях. Программа текущего года предусматривает проведение трех туров мужской Лиги, по результатам которых будет сформирован итоговый рейтинг дзюдоистов.

Для всех желающих поддержать атлетов и понаблюдать за поединками вход на трибуны арены будет свободным.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы по ката
00:36
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы по ката

В международном турнире примут участие 346 спортсменов из 26 стран
Двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев выступит на Гран-при Астаны
13 Мая 10:56
Дзюдо

Двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев выступит на Гран-при Астаны

Легендарный азербайджанский парадзюдоист поборется в категории свыше 95 кг

Азербайджан выставит 31 дзюдоиста на Кубок Европы в Польше
13 Мая 09:13
Дзюдо

Азербайджан выставит 31 дзюдоиста на Кубок Европы в Польше

На турнир в Бельско-Бяле заявлены спортсмены из 36 стран

Зелим Коцоев возглавил мировой рейтинг благодаря сгоревшим очкам японца – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Мая 17:41
Дзюдо

Зелим Коцоев возглавил мировой рейтинг благодаря сгоревшим очкам японца – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Между тем азербайджанский супертяж Ушанги Кокаури после "серебра" в Астане поднялся на второе место в мире

Азербайджанские судьи отработали на Кубке Европы по дзюдо в Грузии - ФОТО
11 Мая 02:08
Дзюдо

Азербайджанские судьи отработали на Кубке Европы по дзюдо в Грузии - ФОТО

На международном турнире нашу страну представляли трое специалистов
Большой шлем в Астане: Ушанги Кокаури завоевал серебряную медаль - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Мая 18:25
Дзюдо

Большой шлем в Астане: Ушанги Кокаури завоевал серебряную медаль - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В финале наш спортсмен уступил Иналу Тасоеву

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

Тео Эрнандеса обвинили в организации вечеринок с эскортом
12 Мая 09:42
Мировой футбол

Тео Эрнандеса обвинили в организации вечеринок с эскортом - ВИДЕО

Прокуратура Милана изучает материалы дела, но игроки пока не проходят подозреваемыми