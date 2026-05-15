В Азербайджане пройдет второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе 19 мая состоится второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин. В соревнованиях примут участие 314 спортсменов, представляющих 49 клубов и спортивных обществ, сообщает İdman.Biz.

Борьба за медали развернется в 7 весовых категориях. Программа текущего года предусматривает проведение трех туров мужской Лиги, по результатам которых будет сформирован итоговый рейтинг дзюдоистов.

Для всех желающих поддержать атлетов и понаблюдать за поединками вход на трибуны арены будет свободным.