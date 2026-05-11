Зелим Коцоев возглавил мировой рейтинг благодаря сгоревшим очкам японца – ОБЗОР İDMAN.BİZ

11 Мая 2026 17:41
Олимпийский чемпион Азербайджана по дзюдо Зелим Коцоев возглавил мировой рейтинг в весовой категории до 100 кг, даже не выступая на турнире серии Большого шлема в Астане (Казахстан).

Как передает İdman.Biz, Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг мастеров татами по итогам астанинского турнира, завершившегося в минувший уик-энд.

Согласно обновленным данным, азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (5120 очков), не выступающий на международной арене после неудачного чемпионата Европы в Тбилиси в середине апреля, где он был дисквалифицирован, поднялся со второго на первое место. Это произошло благодаря снижению рейтинга ранее лидировавшего японца Доты Араи (4850).

Интересно, что Араи, как и Коцоев, также не выступал на Большом шлеме в Астане. Подъем Зелима Коцоева на первое место связан с особенностями системы подсчета очков IJF. В рейтинге Международной федерации дзюдо очки не сохраняются неизменными навсегда: в течение первого года после турнира спортсмен получает 100% набранных очков, спустя 12 месяцев их количество автоматически уменьшается вдвое, а через два года полностью сгорает.

Именно это произошло с японцем Дотой Араи - его победа на прошлогоднем турнире серии Большого шлема в Казахстане перестала приносить полную тысячу очков и стала оцениваться только в 500. В результате японский дзюдоист потерял лидерство, а Коцоев, даже не выступая в Астане, поднялся на первую строчку мирового рейтинга IJF.

Возвращаясь к тому же Большому шлему в Астане, отметим, что единственную медаль среди азербайджанских дзюдоистов там завоевал супертяж Ушанги Кокаури, ставший серебряным призером. Благодаря этому успеху Кокаури поднялся сразу на три позиции в рейтинге свыше 100 кг и теперь с показателем 4217 очков занимает второе место в мире.

Положение остальных лидеров сборной Азербайджана осталось неизменным: Балабей Агаев (60 кг, 3658 очков) - 4-е место, Руслан Пашаев (66 кг, 3413) - 5-е место, Хидаят Гейдаров (73 кг, 4046) - 5-е место, Зелим Цкаев (81 кг, 3562) - 5-е место и Мурад Фатиев (90 кг, 2656) - 9-е место.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
