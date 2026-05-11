Азербайджанские судьи отработали на Кубке Европы по дзюдо в Грузии - ФОТО

11 Мая 2026 02:08
Представители судейского корпуса Федерации дзюдо Азербайджана приняли участие в обслуживании поединков Кубка Европы среди взрослых, который прошел в городе Гори (Грузия).

Как сообщает İdman.Biz, на международном турнире нашу страну представляли трое специалистов.

В судейскую бригаду соревнований вошли арбитры международной категории класса "А" Арзу Аджалова и Рашад Алиев, а также судья международной категории класса "B" Ульви Алиев. Азербайджанские эксперты следили за соблюдением правил на татами в ходе поединков престижного турнира.

İdman.Biz
