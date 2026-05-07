"Большой шлем": стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

В Астане состоялась церемония жеребьевки турнира серии "Большой шлем" по дзюдо.
По итогам жеребьевки стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов, сообщает İdman.Biz.
На соревнованиях, входящих в мировой тур по дзюдо, сборная Азербайджана будет представлена 11 спортсменами — шестью мужчинами и пятью женщинами — в семи весовых категориях.
Всего в турнире примут участие 295 дзюдоистов из 36 стран.
Соревнования пройдут с 8 по 10 мая. В первый день квалификационный этап стартует в 10:00, финальный блок — в 16:00.
Соперники азербайджанских дзюдоистов
Мужчины
66 кг, 1/16 финала
Рашад Елкиев — Хёну Ан (Корея)
Туран Байрамов — Маттео Пирас (Италия)
73 кг, 1/8 финала
Рашид Мамедалиев — победитель пары Ерсултан Дуйсенхан (Казахстан) / Арун Кумар (Индия)
90 кг, 1/16 финала
Аслан Коцоев — Айбол Нысанали (Казахстан)
+100 кг, 1/8 финала
Джамал Фейзиев — Якуб Сордыль (Польша)
Ушанги Кокаури — Жантилек Нуртилепулы (Казахстан)
Женщины
48 кг, 1/16 финала
Шафаг Гамидова — Айтана Диас Эрнандес (Испания)
48 кг, 1/8 финала
Кенуль Алиева — победительница пары Севиндж Муродова (Узбекистан) / Кристина Дудина (Россия)
52 кг, 1/16 финала
Лейла Алиева — Таништха Токас (Индия)
52 кг, 1/8 финала
Гюльтадж Мамедалиева — Шраддха Кадубал Чопаде (Индия)
70 кг, 1/8 финала
Судаба Агаева — Мириам Буткерайт (Германия)