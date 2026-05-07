"Большой шлем": стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

В Астане состоялась церемония жеребьевки турнира серии "Большой шлем" по дзюдо.

По итогам жеребьевки стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов, сообщает İdman.Biz.

На соревнованиях, входящих в мировой тур по дзюдо, сборная Азербайджана будет представлена 11 спортсменами — шестью мужчинами и пятью женщинами — в семи весовых категориях.

Всего в турнире примут участие 295 дзюдоистов из 36 стран.

Соревнования пройдут с 8 по 10 мая. В первый день квалификационный этап стартует в 10:00, финальный блок — в 16:00.

Соперники азербайджанских дзюдоистов

Мужчины

66 кг, 1/16 финала

Рашад Елкиев — Хёну Ан (Корея)

Туран Байрамов — Маттео Пирас (Италия)

73 кг, 1/8 финала

Рашид Мамедалиев — победитель пары Ерсултан Дуйсенхан (Казахстан) / Арун Кумар (Индия)

90 кг, 1/16 финала

Аслан Коцоев — Айбол Нысанали (Казахстан)

+100 кг, 1/8 финала

Джамал Фейзиев — Якуб Сордыль (Польша)

Ушанги Кокаури — Жантилек Нуртилепулы (Казахстан)

Женщины

48 кг, 1/16 финала

Шафаг Гамидова — Айтана Диас Эрнандес (Испания)

48 кг, 1/8 финала

Кенуль Алиева — победительница пары Севиндж Муродова (Узбекистан) / Кристина Дудина (Россия)

52 кг, 1/16 финала

Лейла Алиева — Таништха Токас (Индия)

52 кг, 1/8 финала

Гюльтадж Мамедалиева — Шраддха Кадубал Чопаде (Индия)

70 кг, 1/8 финала

Судаба Агаева — Мириам Буткерайт (Германия)