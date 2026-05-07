7 Мая 2026
RU

"Большой шлем": стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Дзюдо
Новости
7 Мая 2026 21:54
5
"Большой шлем": стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

В Астане состоялась церемония жеребьевки турнира серии "Большой шлем" по дзюдо.

По итогам жеребьевки стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов, сообщает İdman.Biz.

На соревнованиях, входящих в мировой тур по дзюдо, сборная Азербайджана будет представлена 11 спортсменами — шестью мужчинами и пятью женщинами — в семи весовых категориях.

Всего в турнире примут участие 295 дзюдоистов из 36 стран.

Соревнования пройдут с 8 по 10 мая. В первый день квалификационный этап стартует в 10:00, финальный блок — в 16:00.

Соперники азербайджанских дзюдоистов

Мужчины

66 кг, 1/16 финала

Рашад Елкиев — Хёну Ан (Корея)

Туран Байрамов — Маттео Пирас (Италия)

73 кг, 1/8 финала

Рашид Мамедалиев — победитель пары Ерсултан Дуйсенхан (Казахстан) / Арун Кумар (Индия)

90 кг, 1/16 финала

Аслан Коцоев — Айбол Нысанали (Казахстан)

+100 кг, 1/8 финала

Джамал Фейзиев — Якуб Сордыль (Польша)

Ушанги Кокаури — Жантилек Нуртилепулы (Казахстан)

Женщины

48 кг, 1/16 финала

Шафаг Гамидова — Айтана Диас Эрнандес (Испания)

48 кг, 1/8 финала

Кенуль Алиева — победительница пары Севиндж Муродова (Узбекистан) / Кристина Дудина (Россия)

52 кг, 1/16 финала

Лейла Алиева — Таништха Токас (Индия)

52 кг, 1/8 финала

Гюльтадж Мамедалиева — Шраддха Кадубал Чопаде (Индия)

70 кг, 1/8 финала

Судаба Агаева — Мириам Буткерайт (Германия)

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку"
13:59
Дзюдо

Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку" - ФОТО/ВИДЕО

Хидаят Гейдаров высказался о подготовке к домашнему чемпионату мира

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы
6 Мая 14:54
Дзюдо

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы

Сборные страны выступят на турнире в Гори

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане
6 Мая 10:30
Дзюдо

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане

В соревнованиях примут участие 11 азербайджанских дзюдоистов
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле
5 Мая 15:52
Дзюдо

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле

В международной подготовке участвуют 45 спортсменов

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию
5 Мая 11:28
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию

Программа первого уровня станет важным условием для подачи в Академию IJF

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо
5 Мая 02:10
Дзюдо

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо - ФОТО

Определены победители и призеры турнира

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака