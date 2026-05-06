11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане

Согласно календарю Международной федерации дзюдо, 8-10 мая в столице Казахстана Астане состоится турнир серии "Большого шлема".
Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях в семи весовых категориях примут участие 11 азербайджанских дзюдоистов (шесть мужчин и пять женщин).
Спортсменов будут сопровождать старшие тренеры мужской сборной Эльхан Мамедов и Славко Текич, а также главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.
В турнире, входящем в Мировой тур дзюдо, примут участие 303 спортсмена (178 мужчин и 125 женщин) из 37 стран.
Представляем состав:
Мужчины
66 кг
Рашад Елкиев
Туран Байрамов
73 кг
Рашид Мамедалиев
90 кг
Аслан Коцоев
+100 кг
Джамал Фейзиев
Ушанги Кокаури
Женщины
48 кг
Кенуль Алиева
Шафаг Гамидова
52 кг
Гюльтадж Мамедалиева
Лейла Алиева
70 кг
Судаба Агаева