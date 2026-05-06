11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане

Согласно календарю Международной федерации дзюдо, 8-10 мая в столице Казахстана Астане состоится турнир серии "Большого шлема".

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях в семи весовых категориях примут участие 11 азербайджанских дзюдоистов (шесть мужчин и пять женщин).

Спортсменов будут сопровождать старшие тренеры мужской сборной Эльхан Мамедов и Славко Текич, а также главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

В турнире, входящем в Мировой тур дзюдо, примут участие 303 спортсмена (178 мужчин и 125 женщин) из 37 стран.

Представляем состав:

Мужчины

66 кг

Рашад Елкиев

Туран Байрамов

73 кг

Рашид Мамедалиев

90 кг

Аслан Коцоев

+100 кг

Джамал Фейзиев

Ушанги Кокаури

Женщины

48 кг

Кенуль Алиева

Шафаг Гамидова

52 кг

Гюльтадж Мамедалиева

Лейла Алиева

70 кг

Судаба Агаева