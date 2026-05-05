Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию

Федерация дзюдо Азербайджана организует сертификационный курс первого уровня для тренеров.
Как сообщает İdman.Biz, программа будет состоять из теоретической и практической частей. Курс считают важным условием для специалистов, которые в дальнейшем планируют подать заявку в Академию IJF.
Теоретический этап пройдет 1-6 июня. Практическую часть организуют 22-26 июня.
К участию допустят кандидатов, имеющих как минимум первый дан. Обучение пройдет на платной основе.
Отметим, что последний день регистрации на курс - 18 мая.