Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию

Федерация дзюдо Азербайджана организует сертификационный курс первого уровня для тренеров.

Как сообщает İdman.Biz, программа будет состоять из теоретической и практической частей. Курс считают важным условием для специалистов, которые в дальнейшем планируют подать заявку в Академию IJF.

Теоретический этап пройдет 1-6 июня. Практическую часть организуют 22-26 июня.

К участию допустят кандидатов, имеющих как минимум первый дан. Обучение пройдет на платной основе.

Отметим, что последний день регистрации на курс - 18 мая.