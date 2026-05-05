5 Мая 2026
RU

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию

Дзюдо
Новости
5 Мая 2026 11:28
23
Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию

Федерация дзюдо Азербайджана организует сертификационный курс первого уровня для тренеров.

Как сообщает İdman.Biz, программа будет состоять из теоретической и практической частей. Курс считают важным условием для специалистов, которые в дальнейшем планируют подать заявку в Академию IJF.

Теоретический этап пройдет 1-6 июня. Практическую часть организуют 22-26 июня.

К участию допустят кандидатов, имеющих как минимум первый дан. Обучение пройдет на платной основе.

Отметим, что последний день регистрации на курс - 18 мая.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо
02:10
Дзюдо

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо - ФОТО

Определены победители и призеры турнира
Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо
4 Мая 17:05
Дзюдо

Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо

Участие азербайджанских судей в подобных соревнованиях способствует расширению международного опыта
Шесть дзюдоистов Азербайджана входят в топ-5 мирового рейтинга – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Мая 15:20
Дзюдо

Шесть дзюдоистов Азербайджана входят в топ-5 мирового рейтинга – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Выше всех среди азербайджанских мастеров татами располагается олимпийский чемпион Зелим Коцоев
Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы в Стамбуле - ФОТО
4 Мая 01:40
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы в Стамбуле - ФОТО

В общекомандном зачете среди 27 стран наша сборная заняла 5-е место
Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с тремя медалями
3 Мая 18:47
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с тремя медалями - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня наши спортсмены завоевали две "бронзы"

Азербайджан выступит на Кубке Европы по дзюдо в Гори
3 Мая 16:15
Дзюдо

Азербайджан выступит на Кубке Европы по дзюдо в Гори

В состав сборной вошел призер Олимпиады Гасымов

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Мая 12:26
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финиш сезона в Английской премьер-лиге становится все напряженнее

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Мая 16:01
Мировой футбол

Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главная интрига тура - сможет ли "Комо" приблизиться к четверке, а "Наполи" сохранить шансы отсрочить чемпионство "Интера"