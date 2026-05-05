5 Мая 2026
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле

5 Мая 2026 15:52
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо участвует в международных учебно-тренировочных сборах в Стамбуле.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, подготовка проходит по линии Европейского союза дзюдо. Азербайджан представлен на сборах расширенным составом.

В подготовке участвуют 45 дзюдоистов - 33 юноши и 12 девушек.

Командой руководят главный тренер юношеской сборной Рустам Алимли, тренер Эльхан Раджабли и старший тренер женской команды Саша Херкенрат-Вимар.

Отметим, что сборы направлены на подготовку к предстоящим крупным соревнованиям и завершатся 6 мая.

İdman.Biz
