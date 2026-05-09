10 Мая 2026
Кубок Европы по дзюдо: азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей в первый день турнира

9 Мая 2026 23:30
В грузинском городе Гори стартовал Кубок Европы по дзюдо среди взрослых.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований национальная команда Азербайджана завоевала в общей сложности пять медалей: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

Три медали были завоеваны в весовой категории до 66 кг. Ислам Рагимов, одолев всех соперников, стал обладателем золотой медали. Эльшан Асадов занял второе место и завоевал серебро, а Низами Имранов стал бронзовым призером.

Еще две бронзовые медали Азербайджану принесли Бабарахим Мирзоев в весовой категории до 60 кг и Руфат Шовлатов в категории до 73 кг.

По итогам первого дня международного турнира, который завершится завтра, Азербайджан занимает второе место среди 18 стран-участниц.

İdman.Biz
