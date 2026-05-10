Азербайджанские дзюдоисты завершают выступление на Кубке Европы

10 Мая 2026 11:08
Сегодня в Гори (Грузия) завершается Кубок Европы по дзюдо среди взрослых.

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан на соревнованиях представлен 24 спортсменами, из которых 18 - мужчины и три - женщины.

Во второй соревновательный день на татами выйдут восемь азербайджанских дзюдоистов. В весовой категории до 90 кг выступят Нихад Шихализаде и Хаям Алиев. В категории до 100 кг Азербайджан представят Аждар Багиров, Шахин Асадов и Эльмар Гасымов. В весе свыше 100 кг заявлен Гурбан Мамедли.

Среди женщин за медали поборются Диана Цкаева (48 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг).

Отметим, что в турнире участвуют 191 дзюдоист из 18 стран. На данный момент в активе сборной Азербайджана пять медалей - одна золотая, одна серебряная и три бронзовые.

İdman.Biz
