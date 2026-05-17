В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

17 Мая 2026 14:30
Внутри футбольного клуба "Ливерпуля" возникли серьезные разногласия на фоне неудачных результатов команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, напряжение в раздевалке мерсисайдского клуба достигло критической точки из-за растущего недовольства работой главного тренера Арне Слота.

По информации источника, футболисты обеспокоены тем, что команда превзошла антирекорд по количеству поражений за сезон, установленный во времена Рафаэля Бенитеса. В нынешнем сезоне "Ливерпуль" потерпел уже 20 поражений во всех турнирах, тогда как при Бенитесе команда проиграла 19 матчей.

Отмечается, что часть игроков считает, что руководство клуба должно было принять решение о смене главного тренера намного раньше.

При этом сам Слот уверен, что сможет вернуть доверие команды и исправить ситуацию. Однако, как утверждает источник, несколько авторитетных футболистов "Ливерпуля" серьезно разочарованы работой нидерландского специалиста.

İdman.Biz
