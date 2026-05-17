Алонсо: "Хотим создать команду, способную бороться за трофеи"

17 Мая 2026 12:58
Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо поделился эмоциями после назначения на пост наставника лондонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Челси", испанский специалист заявил, что считает большой честью работу в английском клубе.

"Челси" - один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость от того, что стал тренером такого великого клуба", - отметил Алонсо.

Также специалист рассказал о целях команды на ближайшие годы.

"Из моего общения с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи", - подчеркнул испанец.

По словам Алонсо, у команды большой потенциал.

"В команде много талантливых игроков, и у этого футбольного клуба огромный потенциал. Для меня будет большой честью возглавить его. Сейчас главное - упорная работа, создание правильной культуры и завоевание трофеев", - добавил наставник.

Контракт Алонсо с "Челси" рассчитан на четыре года.

